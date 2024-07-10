У Франції судно-репліку фрегата Петра І не допустять на морський фестиваль

Російське судно-репліку фрегата царя Петра І не допустять на морський фестиваль у Бресті, що у регіоні Бретань, чого тривалий час добивалися проукраїнські активісти.

Як пише "Європейська правда", про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту "Укрінформу" розповіла Світлана Жестан, президентка асоціації "Іруаз – Україна".

Українська громада у Бретані та французькі активісти отримали підтвердження, що російський вітрильник "Штандарт", який є копією фрегата царя Петра І, цього разу не допустять у порт Бреста в рамках морського фестивалю.

Фото: Укрінформ

Протести проти присутності цього корабля на фестивалі тривають вже не один рік.

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"Ми добились зустрічі з Фортуне Пеллікано, заступником мера і президентом морських фестивалів Бреста. Він заявив, що корабель "Штандарт", який перебуває під дією санкцій ЄС, яка поширюється також на історичні репліки суден, не зможе пришвартуватись у Бресті на час свята. Тобто не буде прийнятий і не зможе бути на морському святі", – розповіла Жестан.

Також "Іруаз – Україна" та ініціативна група "Ні "Штандарту" в Європі" влаштували черговий мітинг на площі Свободи у Бресті, щоб переконатися, що місцева влада виконає рішення префектури Фіністера про заборону "Штандарту" заходити в порт.

Вимагати від влади дотримання санкцій ЄС стосовно цього російського корабля приїхав і французький активіст Бернар Грюа, який також веде багаторічну боротьбу з участю "Штандарта" у фестивалі.

"Поки що остаточної перемоги немає. Але для мене це довга війна. Те, що Брест – найбільший морський фестиваль у Франції 2024 року – нарешті скасував його участь буквально за кілька днів до початку, свідчить про те, що всі інші фестивалі тепер будуть налякані і будуть зважати на таке рішення", – розповів Грюа.

Укрінформ

Активіст каже, що капітан та ймовірний власник судна Владімір Мартус може мати зв’язки з Кремлем, а корабель таких розмірів, на додачу, може використовуватися для збору розвідданих.

"Ви можете посадити на нього кого завгодно, можете розгорнути антену, крім того, він має в своєму екіпажі військових або колишніх військових. Тобто це надзвичайний інструмент російського режиму", – наголосив він.

За словами активістів, тепер "Штандарт" судно може лише підійти ближче та спустити шлюпку, щоб взяти їжу та воду.

За даними місцевих ЗМІ, "Штандарт" до останнього часу вільно базувався в іншому французькому порті – Ла-Рошель, з якого і вирушив до Бреста, щоб взяти участь у Брестському морському святі, одному з найбільших морських заходів у світі, що проходитиме з 12 по 17 липня. Ще кілька днів тому цей корабель був зареєстрований і на сайті фестивалю, тепер його прибрали з офіційної сторінки свята.

Судно, яке раніше було під російським триколором, навесні змінило його на прапор Островів Кука, а капітан заявив, що все одно спробує зайти у порт Бреста. Він наполягає, що має право вільно плавати у водах Франції та хоче оскаржувати наказ префекта у суді.

Нагадаємо, акція українських активістів у Берліні затьмарилася обуренням довкола вимоги поліції утриматись від промов українською. Де-факто окремі промовці все ж говорили українською.

У поліції пояснили вимогу неможливістю знайти перекладача для правоохоронців за такий короткий час, тоді як повноваження зобов'язують їх контролювати, щоб під час масових заходів не лунали протизаконні заклики.