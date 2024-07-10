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Во Франции судно-реплику фрегата Петра I не допустят на морской фестиваль

Новости — Среда, 10 июля 2024, 13:57 — Мария Емец

Российское судно-реплику фрегата царя Петра I не допустят на морской фестиваль в Бресте, что в регионе Бретань, чего долгое время добивались проукраинские активисты.

Как пишет "Европейская правда", об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту "Укринформа" рассказала Светлана Жестан, президент ассоциации "Ируаз – Украина".

Украинская община в Бретани и французские активисты получили подтверждение, что российский парусник "Штандарт", который является копией фрегата царя Петра I, на этот раз не допустят в порт Бреста в рамках морского фестиваля.

Фото: Укринформ
Фото: Укринформ

Протесты против присутствия этого корабля на фестивале продолжаются уже не один год. В частности, активисты настаивали, что для "Штандарта" не должно быть исключений из санкций ЕС в отношении российских судов на тех основаниях, что он историческая реплика.

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"Мы добились встречи с Фортуне Пелликано, заместителем мэра и президентом морских фестивалей Бреста. Он заявил, что корабль "Штандарт", который находится под действием санкций ЕС, которая распространяется также на исторические реплики судов, не сможет пришвартоваться в Бресте на время праздника", – рассказала Жестан.

Также "Ируаз – Украина" и инициативная группа "Нет "Штандарту" в Европе" устроили очередной митинг на площади Свободы в Бресте, чтобы убедиться, что местные власти выполнят решение префектуры Финистера о запрете "Штандарту" заходить в порт.

Требовать от властей соблюдения санкций ЕС в отношении этого российского корабля приехал и французский активист Бернар Грюа, который также ведет многолетнюю борьбу с участием "Штандарта" в фестивале.

"Пока окончательной победы нет. Но для меня это долгая война. То, что Брест – крупнейший морской фестиваль во Франции 2024 года – наконец отменил его участие буквально за несколько дней до начала, свидетельствует о том, что все другие фестивали теперь будут напуганы и будут учитывать такое решение", – рассказал Грюа.

Фото: Укринформ
Фото: Укринформ

Активист говорит, что капитан и вероятный владелец судна Владимир Мартус может иметь связи с Кремлем, а корабль таких размеров, в дополнение, может использоваться для сбора разведданных.

"Вы можете посадить на него кого-угодно, можете развернуть антенну, кроме того, он имеет в своем экипаже военных или бывших военных. То есть, это чрезвычайный инструмент российского режима", – подчеркнул он.

По словам активистов, теперь "Штандарт" судно может только подойти ближе и спустить шлюпку, чтобы взять еду и воду.

"Штандарт" до последнего времени свободно базировался в другом французском порту – Ла-Рошель, из которого и отправился в Брест, чтобы принять участие в Брестском морском празднике, одном из крупнейших морских мероприятий в мире, который будет проходить с 12 по 17 июля. Еще несколько дней назад этот корабль был зарегистрирован и на сайте фестиваля, теперь его убрали с официальной страницы праздника.

Судно, которое ранее было под российским триколором, весной сменило его на флаг Островов Кука, а капитан заявил, что все равно попытается зайти в порт Бреста. Он настаивает, что имеет право свободно плавать в водах Франции и хочет обжаловать приказ префекта в суде.

Напомним, акция украинских активистов в Берлине омрачилась возмущением вокруг требования полиции воздержаться от речей на украинском. Де-факто отдельные выступающие все же говорили на украинском.

В полиции объяснили требование невозможностью найти переводчика для правоохранителей за такое короткое время, тогда как полномочия обязывают их контролировать, чтобы во время массовых мероприятий не звучали противозаконные призывы.

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Франция
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