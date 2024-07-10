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Зеленський розраховує на швидше постачання системи "пазл-Patriot" після останніх атак РФ

Новини — Середа, 10 липня 2024, 16:55 — Сергій Сидоренко, з Вашингтона

Президент Володимир Зеленський розраховує на швидше постачання озброєння, а саме систем ППО, у тому числі тієї, яку готують Нідерланди.

Про це він заявив, розпочинаючи зустріч із прем’єром Нідерландів Діком Схоофом, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський подякував нідерландському колезі, а також народу Нідерландів за згоду надати комплекс ППО Patriot, який Нідерланди збирають разом з іншими країнами. ЄвроПравда розповідала, як відбувається формування цієї системи із неформальною назвою "пазл-Partiot".

Утім, Зеленський розраховує на зміну термінів постачання.

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"Нам необхідно обговорити деякі питання щодо дат. Дати мають значення, і напевно нас розумієте – після настільки жахливих нападів Росії на нашу лікарню і цивільну інфраструктуру. Ми би хотіли отримати якнайшвидше", – заявив він.

 

Нідерландський прем'єр зі свого боку запевнив, що новий уряд – у тому числі міністри закордонних справ та оборони, які вже відвідали Київ – допомагатимуть Україні.

Детальніше читайте у статті Яку ППО отримає Україна та чи закриє небо допомога від США.

Також читайте інтерв’ю нового міністра оборони Нідерландів про F-16, "незворотний" шлях України до НАТО та переговори з РФ.

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Нідерланди Зеленський Зброя ЗСУ
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