Зеленский рассчитывает на более быструю поставку системы "пазл-Patriot" после последних атак РФ

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на более быструю поставку вооружения, а именно систем ПВО, в том числе той, которую готовят Нидерланды.

Об этом он заявил, начиная встречу с премьером Нидерландов Диком Схофом, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский поблагодарил нидерландского коллегу, а также народ Нидерландов за согласие предоставить комплекс ПВО Patriot, который Нидерланды собирают вместе с другими странами. "ЕвроПравда" рассказывала, как происходит формирование этой системы с неформальным названием "пазл-Partiot".

Впрочем, Зеленский рассчитывает на изменение сроков поставки.

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"Нам необходимо обсудить некоторые вопросы относительно дат. Даты имеют значение, и наверняка нас понимаете – после столь ужасных нападений России на нашу больницу и гражданскую инфраструктуру. Мы бы хотели получить как можно быстрее", – заявил он.

Дик Схоф со своей стороны заверил, что новое правительство – в том числе министры иностранных дел и обороны, которые уже посетили Киев, – будут помогать Украине.

Подробнее читайте в статье Какую ПВО получит Украина и закроет ли небо помощь от США.

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