США планують розмістити крилаті ракети "Томагавк" у Німеччині

Вашингтон та Берлін домовились, що Сполучені Штати розмістять крилаті ракети "Томагавк" у Німеччині.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє n-tv.

У спільній заяві країн, опублікованій на полях саміту НАТО, йдеться, що "Томагавки" розмістять у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО.

Залежно від типу ці крилаті ракети мають дальність польоту до 2500 кілометрів та здебільшого використовуються для ураження наземних цілей.

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США здебільшого розміщують їх на кораблях та підводних човнах. Зі швидкістю менше 900 кілометрів на годину вони порівняно повільні та мають дуже малу висоту польоту.

У минулому Сполучені Штати використовували "Томагавки" для атак по цілях зокрема в Іраку та Афганістані.

Напередодні США оголосили про надання Польщі другого військового кредиту на 2 мільярди доларів в рамках масштабної програми модернізації, яка включатиме закупівлю американського оборонного обладнання.

Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск підтвердив, що Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Євросоюз побудувати оборонну лінію вздовж кордону з Росією і Білоруссю.

Нагадаємо, у січні міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.