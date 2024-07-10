США планують розмістити крилаті ракети "Томагавк" у Німеччині
Вашингтон та Берлін домовились, що Сполучені Штати розмістять крилаті ракети "Томагавк" у Німеччині.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє n-tv.
У спільній заяві країн, опублікованій на полях саміту НАТО, йдеться, що "Томагавки" розмістять у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО.
Залежно від типу ці крилаті ракети мають дальність польоту до 2500 кілометрів та здебільшого використовуються для ураження наземних цілей.
США здебільшого розміщують їх на кораблях та підводних човнах. Зі швидкістю менше 900 кілометрів на годину вони порівняно повільні та мають дуже малу висоту польоту.
У минулому Сполучені Штати використовували "Томагавки" для атак по цілях зокрема в Іраку та Афганістані.
Напередодні США оголосили про надання Польщі другого військового кредиту на 2 мільярди доларів в рамках масштабної програми модернізації, яка включатиме закупівлю американського оборонного обладнання.
Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск підтвердив, що Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Євросоюз побудувати оборонну лінію вздовж кордону з Росією і Білоруссю.
Нагадаємо, у січні міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.