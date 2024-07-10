США хотят разместить крылатые ракеты "Томагавк" в Германии

Вашингтон и Берлин договорились, что Соединенные Штаты разместят крылатые ракеты "Томагавк" в Германии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает n-tv.

В совместном заявлении стран, опубликованном на полях саммита НАТО, говорится, что "Томагавки" разместят в Германии с целью усиления сдерживания и защиты своих партнеров по НАТО.

В зависимости от типа эти крылатые ракеты имеют дальность полета до 2500 километров и в основном используются для поражения наземных целей.

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США в основном размещают их на кораблях и подводных лодках. Со скоростью менее 900 километров в час они сравнительно медленные и имеют очень малую высоту полета.

В прошлом Соединенные Штаты использовали "Томагавки" для атак по целям в частности в Ираке и Афганистане.

Накануне США объявили о предоставлении Польше второго военного кредита на 2 миллиарда долларов в рамках масштабной программы модернизации, которая будет включать закупку американского оборонного оборудования.

Ранее премьер Польши Дональд Туск подтвердил, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью.

Напомним, в январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.