США запускають "український компакт" щодо спільних безпекових зобов’язань для України

У четвер представники держав, що підписали безпекові угоди з Україною, зберуться разом узгодження нової домовленості.

Про це заявив Національний безпековий радник США Джейк Салліван на Публічному форумі НАТО у Вашингтоні, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Джейк Салліван повідомив, що президент США Джо Байден особисто відкриє цю ініціативу

"За кілька годин Байден збере два десятки країн для того, щоби запустити "український компакт". Цей компакт (політична домовленість) об’єднає всі країни, які підписали безпекові угоди з Україною", – пояснив він.

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Салліван не уточнив, чи передбачає ця ініціатива підписання окремого документа. Утім, двосторонні угоди України з партнерами вже передбачають спільні положення.

"Після завершення війни всі країни будуть підтримувати Україну, щоби війна не поновилася", – нагадав, зокрема, безпековий радник Байдена.

Як повідомлялося раніше, США підписали безпекову угоду, що не підлягає ратифікації. Через це у Білому домі визнали, що Трамп зможе скасувати безпекову угоду з Україною.

Детальніше про безпекову угоду з США читайте у статті "Які недоліки має угода з США та чи збережеться вона за Трампа"