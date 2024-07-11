США запускают "украинский компакт" относительно совместных обязательств по безопасности для Украины

В четверг представители государств, подписавших соглашения по безопасности с Украиной, соберутся вместе для согласования новой договоренности.

Об этом заявил Национальный советник по безопасности США Джейк Салливан на Публичном форуме НАТО в Вашингтоне, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Джейк Салливан сообщил, что президент США Джо Байден лично откроет эту инициативу

"За несколько часов Байден соберет два десятка стран для того, чтобы запустить "украинский компакт". Этот компакт (политическая договоренность) объединит все страны, которые подписали соглашения по безопасности с Украиной", – пояснил он.

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Салливан не уточнил, предусматривает ли эта инициатива подписание отдельного документа. Впрочем, двусторонние соглашения Украины с партнерами уже предусматривают общие положения.

"После завершения войны все страны будут поддерживать Украину, чтобы война не возобновилась", – напомнил, в частности, советник Байдена по безопасности.

Как сообщалось ранее, США подписали соглашение по безопасности, которое не подлежит ратификации. Поэтому в Белом доме признали, что Трамп сможет отменить соглашение по безопасности с Украиной.

Подробнее о соглашении по безопасности с США читайте в статье "Какие недостатки имеет соглашение с США и сохранится ли оно при Трампе"