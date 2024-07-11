Копенгаген віддячуватиме безплатною їжею та кавою за екологічні вчинки

Міська влада Копенгагена наступного понеділка, 15 липня, на місяць запровадить систему бонусів CopenPay, за допомогою якої місцеві жителі та відвідувачі зможуть отримати невелику винагороду за екологічні вчинки.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Система CopenPay дозволить людям у Копенгагені вимагати винагороди за екологічні вчинки, наприклад, прибирання сміття чи їду на велосипеді, якщо вони нададуть докази здійснення таких вчинків, як-то фотографію.

Як винагороду пропонують безкоштовні екскурсію на каяку або човні, вегетаріанську їжу, квиток до музею або поїздку на е-велосипеді. Усього туристичний офіс Копенгагена пропонує 24 різні види винагород.

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Ідея програми виникла в Копенгагені через наплив людей, зокрема тих, що подорожують літаками – цей вид транспорту призводить до значних викидів в атмосферу. Тільки у червні до аеропорту міста прибули 100 тисяч пасажирів.

"Зробити подорожі екологічними – наше основне завдання. І ми досягнемо успіху лише тоді, коли подолаємо великий розрив між бажанням відвідувачів діяти екологічно та їхньою реальною поведінкою", – пояснив керівник туристичного бюро столиці Данії Міккель Ааро-Хансен.

Програма CopenPay триватиме до 11 серпня, влада міста не виключає, що може продовжити її в майбутньому.

Раніше уряд Данії погодив запровадження першого в Європі податку на викиди вуглекислого газу в сільському господарстві.