Копенгаген будет благодарить бесплатной едой и кофе за экологические поступки

Городские власти Копенгагена в следующий понедельник, 15 июля, на месяц введут систему бонусов CopenPay, с помощью которой местные жители и посетители смогут получить небольшое вознаграждение за экологические поступки.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Система CopenPay позволит людям в Копенгагене требовать вознаграждения за экологические поступки,например, уборку мусора или езду на велосипеде, если они предоставят доказательства совершения таких поступков, например фотографию.

В качестве вознаграждения предлагают бесплатные экскурсию на каяке или лодке, вегетарианскую еду, билет в музей или поездку на е-велосипеде. Всего туристический офис Копенгагена предлагает 24 различных вида вознаграждений.

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Идея программы возникла в Копенгагене из-за наплыва людей, в частности путешествующих самолётами – этот вид транспорта приводит к значительным выбросам в атмосферу. Только в июне в аэропорт города прибыли 100 тысяч пассажиров.

"Сделать путешествия экологичными – наша основная задача. И мы добьемся успеха только тогда, когда преодолеем большой разрыв между желанием посетителей действовать экологически и их реальным поведением", – пояснил руководитель туристического бюро столицы Дании Миккель Ааро-Хансен.

Программа CopenPay продлится до 11 августа, власти города не исключают, что могут продлить ее в будущем.

Ранее правительство Дании согласовало введение первого в Европе налога на выбросы углекислого газа в сельском хозяйстве.