Розвідка Британії розповіла про рекордні середньодобові втрати РФ

Середньодобові втрати Росії убитими й пораненими протягом травня і червня 2024 року зросли до максимальних за весь час її загарбницької війни проти України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у новому розвідувальному огляді Міноборони Британії.

За даними відомства, у травні РФ втратила убитими й пораненими 1262 осіб, а у червні – 1163 відповідно, що є її максимальними середньодобовими показниками втрат за весь час війни.

Загалом за останні два місяці, зазначає розвідка, Росія, ймовірно втратила вбитими й пораненими понад 70 тисяч військовослужбовців.

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За словами аналітиків, зростання втрат відображає відкриття РФ нового фронту в Харківській області при збереженні попередніх темпів наступальних операцій уздовж решти фронту.

"Хоча цей новий підхід збільшив тиск на фронті, ефективна українська оборона та проблеми з підготовкою російських військових зменшують здатність РФ використовувати будь-які технічні успіхи попри спроби ще більше розтягнути лінію фронту", – йдеться в огляді.

У Міноборони Британії також припустили, що, швидше за все, протягом наступних двох місяців середня кількість російських втрат буде продовжувати перевищувати тисячу осіб на день, адже РФ продовжує намагатися захопити українські позиції масованими наступальними діями.

Днями розвідка Британії повідомила, що за останній рік значно зросла частота ударів України по Чорноморському флоту Росії та їхня ефективність.

Раніше вона проаналізувала, як на стан освіти у Росії вплинуло рішення Кремля взяти університети під свій контроль.

Перед тим британське Міноборони зазначило, що Росія посилює блокування VPN-сервісів та прагне вимкнути інтернет-телефонію задля обмеження доступу громадян до правдивої інформації та більшого стеження за ними.