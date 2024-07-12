Разведка Британии рассказала о рекордных среднесуточных потерях РФ

Среднесуточные потери России убитыми и ранеными в течение мая и июня 2024 года выросли до максимальных за все время ее захватнической войны против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в новом разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

По данным ведомства, в мае РФ теряла убитыми и ранеными 1262 человек, а в июне – 1163 соответственно, что является ее максимальными среднесуточными показателями потерь за все время войны.

Всего за последние два месяца, отмечает разведка, Россия, вероятно, потеряла убитыми и ранеными более 70 тысяч военнослужащих.

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По словам аналитиков, рост потерь отражает открытие РФ нового фронта в Харьковской области при сохранении предыдущих темпов наступательных операций вдоль остального фронта.

"Хотя этот новый подход увеличил давление на фронте, эффективная украинская оборона и проблемы с подготовкой российских военных уменьшает способность РФ использовать любые технические успехи несмотря на попытки еще больше растянуть линию фронта", – говорится в обзоре.

В Минобороны Британии также предположили, что, скорее всего, в течение следующих двух месяцев среднее количество российских потерь будет продолжать превышать тысячу человек в день, ведь РФ продолжает пытаться захватить украинские позиции массированными наступательными действиями.

На днях разведка Британии сообщила, что за последний год значительно возросла частота ударов Украины по Черноморскому флоту России и их эффективность.

Ранее она проанализировала, как на состояние образования в России повлияло решение Кремля взять университеты под свой контроль.

Перед тем британское Минобороны отметило, что Россия усиливает блокирование VPN-сервисов и стремится выключить интернет-телефонию для ограничения доступа граждан к правдивой информации и большей слежки за ними.