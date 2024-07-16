Балтійські держави зробили крок до остаточного від’єднання від енергосистеми РФ і Білорусі

Оператори енергосистеми держав Балтії 16 липня сповістили Росію та Білорусь, що з лютого 2025 року від’єднуються від їхньої енергосистеми.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Литовський оператор Litgrid, латвійський AST та естонський Elering повідомили російського та білоруського операторів, що не продовжуватимуть договір BRELL, термін дії якого спливає у лютому 2025 року.

"У той час три балтійські держави від’єднаються від російської та білоруської енергомереж і приєднаються до континентальної європейської енергосистеми", – зазначив литовський оператор.

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Синхронізація з європейською мережею запланована на 9 лютого, а від’єднання від мереж Росії і Білорусі і тестування роботи ізольованої системи – 8 лютого.

"У нас вже немає ділових відносин, а через шість місяців ми від’єднаємося і приберемо останні фізичні зв’язки з російською і білоруською мережею", – зазначив директор Litgrid Рокас Масюліс.

Сповіщення операторів РФ і Білорусі стало наступним кроком після того, як минулого тижня міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та від’єднатись від російської в лютому 2025 року.

У квітні 2023 року уперше в історії Литва повністю відключилася від російської електромережі. Тестування тривало 10 годин, електропостачання відбувалося за рахунок місцевих електростанцій, а також імпорту з Польщі та Швеції.