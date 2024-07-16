Балтийские государства сделали шаг к окончательному отсоединению от энергосистемы РФ и Беларуси

Операторы энергосистемы государств Балтии 16 июля известили Россию и Беларусь, что с февраля 2025 года отсоединяются от их энергосистемы.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Литовский оператор Litgrid, латвийский AST и эстонский Elering сообщили российскому и белорусскому операторам, что не будут продлевать договор BRELL, срок действия которого истекает в феврале 2025 года.

"В то время три балтийских государства отсоединятся от российской и белорусской энергосетей и присоединятся к континентальной европейской энергосистеме", – отметил литовский оператор.

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Синхронизация с европейской сетью запланирована на 9 февраля, а отсоединение от сетей России и Беларуси и тестирование работы изолированной системы – 8 февраля.

"У нас уже нет деловых отношений, а через шесть месяцев мы отсоединимся и уберем последние физические связи с российской и белорусской сетью", – отметил директор Litgrid Рокас Масюлис.

Оповещение операторов РФ и Беларуси стало следующим шагом после того, как на прошлой неделе министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025 года.

В апреле 2023 года впервые в истории Литва полностью отключилась от российской электросети. Тестирование длилось 10 часов, электроснабжение происходило за счет местных электростанций, а также импорта из Польши и Швеции.