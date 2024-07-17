Глава МЗС Литви про кандидата у віцепрезиденти від Трампа: Вступаємо в зону невизначеності

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував вибір Дональда Трампа, який оголосив своїм кандидатом у віцепрезиденти сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Ландсбергіса наводить LRT.

За його словами, вибір Трампа означає те, що "ми вступаємо на територію невизначеності".

"Ми, звичайно, наближаємося або вступаємо на територію невизначеності та історії, де важко з упевненістю передбачити дії як партнерів, так і опонентів", – сказав Ландсбергіс.

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При цьому він наголосив, що Литва не втручається у внутрішні справи інших країн.

Відповідаючи на запитання, що кандидатура Венса може означати для України, Ландсбергіс сказав, що це означає, що "ми рухаємося в невідомість".

"Чи будуть реалізовані якісь сильні заяви... ми не можемо знати сьогодні", – зазначив міністр.

Венс є активним критиком допомоги Україні. Серед іншого, він пропонував, аби Київ проголосив нейтральний статус, пішов на переговори з Росією і був готовий іти на територіальні поступки. Натомість соратник Трампа закликав США зосередитись на суперництві з Китаєм.

У понеділок Трамп обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса своїм імовірним віцепрезидентом.

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