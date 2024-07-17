Глава МИД Литвы о кандидате в вице-президенты от Трампа: Вступаем в зону неопределенности

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал выбор Дональда Трампа, который объявил своим кандидатом в вице-президенты сенатора от штата Огайо Джей Ди Венса.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Ландсбергиса приводит LRT.

По его словам, выбор Трампа означает то, что "мы вступаем на территорию неопределенности".

"Мы, конечно, приближаемся или вступаем на территорию неопределенности и истории, где трудно с уверенностью предсказать действия как партнеров, так и оппонентов", – сказал Ландсбергис.

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При этом он подчеркнул, что Литва не вмешивается во внутренние дела других стран.

Отвечая на вопрос, что кандидатура Венса может означать для Украины, Ландсбергис сказал, что это означает, что "мы движемся в неизвестность".

"Будут ли реализованы какие-то сильные заявления... мы не можем знать сегодня", – отметил министр.

Вэнс является активным критиком помощи Украине. Среди прочего, он предлагал, чтобы Киев провозгласил нейтральный статус, пошел на переговоры с Россией и был готов идти на территориальные уступки. Вместо этого соратник Трампа призвал США сосредоточиться на соперничестве с Китаем.

В понедельник Трамп выбрал сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса своим вероятным вице-президентом.

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