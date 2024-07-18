США відправлять постійного представника до Міноборони Вірменії

Заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Узра Зея підтвердила, що США направлять постійного представника до Міністерства оборони Вірменії.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила в інтерв'ю Hetq.

Представниця Держдепу назвала це позитивною новину, а також привітала поглиблення співпраці у сфері оборони та цивільної безпеки між США та Вірменією.

"Я можу це підтвердити... Це частина духу, втіленого в історичному підвищенні рівня відносин між США та Вірменією до стратегічного партнерства", – зазначила Зея.

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Водночас її запитали, чи є членство Вірменії в ОДКБ перешкодою для поглиблення американсько-вірменського партнерства у сфері оборонної співпраці.

"Членство Вірменії в ОДКБ – це те, що може вирішувати лише вірменський уряд. Ми це поважаємо. Я хотіла би зазначити, що наша співпраця в галузі оборони й цивільної безпеки продовжує поглиблюватися, поки Вірменія залишається членом ОДКБ", – відповіла вона.

Вона запевнила, що США не бачать нічого, що вказувало б на те, що російська військова присутність сприяє миру та стабільності на Південному Кавказі.

Нагадаємо, Вірменія та Сполучені Штати цього тижня розпочали спільні військові навчання Eagle Partner 2024 на тлі все більшого дрейфу Єревана від Росії.

Нещодавно з вуст керівництва Вірменії почали лунати заяви про вихід з ОДКБ, який де-юре ще не стався, а де-факто вже відбувся. "ЄвроПравда" писала про це у статті.

Крім того, кілька місяців тому у Вірменії почали дуже обережно говорити про курс на можливе членство у ЄС.