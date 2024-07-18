США отправят постоянного представителя в Минобороны Армении

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Узра Зея подтвердила, что США направят постоянного представителя в Министерство обороны Армении.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в интервью Hetq.

Представитель Госдепа назвала это положительной новостью, а также приветствовала углубление сотрудничества в сфере обороны и гражданской безопасности между США и Арменией.

"Я могу это подтвердить... Это часть духа, воплощенного в историческом повышении уровня отношений между США и Арменией до стратегического партнерства", – отметила Зея.

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В то же время ее спросили, является ли членство Армении в ОДКБ препятствием для углубления американо-армянского партнерства в сфере оборонного сотрудничества.

"Членство Армении в ОДКБ – это то, что может решать только армянское правительство. Мы это уважаем. Я хотела бы отметить, что наше сотрудничество в области обороны и гражданской безопасности продолжает углубляться, пока Армения остается членом ОДКБ", – ответила она.

Она заверила, что США не видят ничего, что указывало бы на то, что российское военное присутствие способствует миру и стабильности на Южном Кавказе.

Напомним, Армения и Соединенные Штаты на этой неделе начали совместные военные учения Eagle Partner 2024 на фоне все большего дрейфа Еревана от России.

Недавно из уст руководства Армении начали звучать заявления о выходе из ОДКБ, который де-юре еще не произошел, а де-факто уже состоялся. "ЕвроПравда" писала об этом в статье.

Кроме того, несколько месяцев назад в Армении начали очень осторожно говорить о курсе на возможное членство в ЕС.