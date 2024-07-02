Президент Литви підтримує денонсацію конвенції щодо заборони касетних боєприпасів

Президент Литви Гітанас Науседа підтримує пропозицію Міноборони денонсувати конвенцію, що забороняє застосування касетних боєприпасів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Відповідну заяву зробив радник Науседи Рідас Ясюленіс.

"Президент схвалює денонсацію Ословського договору щодо касетних боєприпасів із подальшим координуванням дій Литви зі своїми союзниками", – зазначив він.

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За його словами, для захисту Литви й зміцнення потенціалу армії президент прагне залучити всі можливі засоби, зокрема касетні боєприпаси.

Минулого тижня повідомляли, що уряду Литви запропонують денонсувати конвенцію, що забороняє застосування касетних боєприпасів – відповідний проєкт постанови зареєструвало Міністерство оборони.

У разі схвалення урядом, президенту буде запропоновано внести до Сейму пропозицію про денонсацію конвенції про застосування касетних боєприпасів.

У вересні минулого року Міністерство оборони Литви вже пропонувало Державній раді з оборони розглянути можливість виходу з Конвенції щодо заборони касетних боєприпасів.

Водночас міністр оборони Лаурінас Кащюнас запевнив журналістів, що питання виходу з конвенції має бути вирішене до кінця терміну повноважень нинішнього Сейму.

Раніше Сейм Литви схвалив пропозицію про денонсацію міжнародного договору з РФ про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.