Литва денонсувала договір з Росією про правову допомогу

Сейм Литви напередодні схвалив пропозицію про денонсацію міжнародного договору з РФ про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За пропозицію проголосували 93 члени Сейму, п'ятеро утримались.

Цю угоду було підписано 1992 року і ратифіковано постановою Верховної Ради Литовської Республіки.

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Як заявила міністерка юстиції Литви Евеліна Добровольська, коли Росія розпочала безпрецедентну військову агресію проти України, відбуваються грубі порушення принципів міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права, Литва повинна чітко висловити свою політичну волю та припинити співробітництво в галузі міжнародних відносин з країною-агресором.

Вже понад два роки правове співробітництво за цією угодою де-факто не здійснюється і запити про правову допомогу, отримані Литвою з Росії, не виконуються, за винятком випадків, коли це виключно і безпосередньо пов'язано з інтересами литовських громадян, додала вона.

Оскільки продовження договору з Росією має відбутися 21 січня 2025 року, завдання полягало в тому, щоб денонсувати договір якомога швидше – до автоматичного продовження його терміну дії ще на п'ять років.

У квітні аналогічний договір з РФ розірвала Естонія.

Нагадаємо, у травні митниця Литви на 329 944 євро оштрафувала литовську компанію, яка купувала товари у російських фірм, що потрапили під міжнародні санкції.