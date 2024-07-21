Трамп заявив, що після замаху отримав "прекрасне послання" від Сі

Кандидат у президенти США Дональд Трамп розповів, що після замаху минулого тижня отримав послання від лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Трамп розповів про послання від Сі під час виступу на передвиборчому заході у штаті Мічиган, який став першим для нього після пережитого замаху.

"(Сі) написав мені прекрасну записку днями, коли почув про те, що сталося", – сказав Трамп.

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Він згадав про лист Сі, обговорюючи свою економічну політику щодо Китаю під час свого президентства.

"Я дуже добре ладнав з президентом Сі", – додав ексочільник Білого дому.

Під час виступу він також згадував послання від інших світових лідерів після замаху.

Замах на Трампа стався минулого тижня під час передвиборчого заходу у містечку Батлер, що у штаті Пенсильванія.

Федеральне бюро розслідувань США розглядає стрілянину, що сталась на передвиборчому мітингу Трампа, як замах на вбивство, а також як "потенційний" внутрішній терористичний акт.

Стрілянина викликала питання про те, як стрілець зміг залізти на дах, звідки було видно колишнього президента. Це трапилось незважаючи на додаткову охорону колишнього президента, яку організували для колишнього президента через відому владі США загрозу з боку Ірану.

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.