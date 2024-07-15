ФБР розслідує замах на Трампа як внутрішній теракт

Федеральне бюро розслідувань розглядає стрілянину, що сталась на передвиборчому мітингу колишнього президента Дональда Трампа, як замах на вбивство, а також як "потенційний" внутрішній терористичний акт.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на представника ФБР, пише "Європейська правда".

Він розповів, що на цьому етапі розслідування у ФБР вважають, що нападник на Трампа був одинаком.

"Ми розслідуємо це як замах на вбивство", а також як потенційний внутрішній терористичний акт. Тому наш контртерористичний відділ і кримінальний відділ працюють спільно, щоб визначити мотив", – сказав Роберт Веллс, виконавчий помічник директора Відділу національної безпеки ФБР.

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Говорячи про особу стрільця, представник ФБР зазначив, що відомству ще належить провести додаткове розслідування.

Як відомо, у суботу на передвиборчому мітингу Дональда Трампа стався інцидент зі стріляниною, під час якого він отримав легке поранення вуха. Один з учасників події, що опинилися у зоні ураження на трибунах, загинув, ще двоє людей отримали поранення.

Спецслужби знешкодили нападника на Трампа, ним виявився 20-річний Метью Крукс. У ФБР назвали інцидент замахом на вбивство.

Детально про це – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.