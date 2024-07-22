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Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії

Новини — Понеділок, 22 липня 2024, 12:44 — Марія Ємець

Рада Євросоюзу на наступні шість місяців продовжила дію економічних санкцій проти РФ за агресію проти України – до кінця січня 2025 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Ради ЄС. 

Своїм рішенням у понеділок Рада ЄС продовжила дію економічних санкцій проти Росії на наступні шість місяців – до 31 січня 2025 року. 

Йдеться про санкційні обмеження, вперше застосовані ЄС у 2014 році, та економічні санкції, які додалися з лютого 2022 року після початку повномасштабної війни Росії проти України. 

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"Доки протиправні дії РФ продовжують порушувати принцип заборони застосування сили, що є серйозним порушенням зобов’язань за міжнародним правом, буде належно залишати чинними усі заходи, застосовані ЄС, та вживати додаткових заходів, якщо буде необхідно", – зазначили у комюніке. 

Нагадаємо, 24 червня Рада ЄС ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ, які вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну передбачають санкції проти російського газу.

Серед осіб, на яких розширили персональні санкції Євросоюзу у рамках 14-го пакета, опинилися матір очільника Чечні Рамзана Кадирова, очільник Військово-морського флоту РФ та багато інших російських посадовців, а також табір "Артек" та актор Іван Охлобистін.

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