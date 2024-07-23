Британські консерватори після розгромної поразки на виборах визначать нового лідера у листопаді

Консервативна партія Великої Британії оголосила, що визначиться з новим лідером політсили 2 листопада.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У понеділок консерватори повідомили, що оберуть наступника Ріші Сунака 2 листопада.

До того часу Сунак, який оголосив про свою відставку після розгромної поразки консерваторів на виборах, залишатиметься у ролі виконувача обов’язків лідера партії.

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У рамках змагань за лідерство партія визначить чотирьох основних претендентів, які представлять свою візію на партійному з’їзді.

Після того оберуть двох основних кандидатів та відбудеться голосування за нового лідера.

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