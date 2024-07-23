Британские консерваторы после разгрома на выборах определят нового лидера в ноябре

Консервативная партия Великобритании объявила, что определится с новым лидером политсилы 2 ноября.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В понедельник консерваторы сообщили, что выберут преемника Риши Сунака 2 ноября.

К тому времени Сунак, который объявил о своей отставке после разгромного поражения консерваторов на выборах, будет оставаться в роли исполняющего обязанности лидера партии.

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В рамках соревнований за лидерство партия определит четырех основных претендентов, которые представят свое видение на партийном съезде.

После того выберут двух основных кандидатов и состоится голосование за нового лидера.

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