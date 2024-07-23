Британские консерваторы после разгрома на выборах определят нового лидера в ноябре
Новости — Вторник, 23 июля 2024, 10:14 —
Консервативная партия Великобритании объявила, что определится с новым лидером политсилы 2 ноября.
Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".
В понедельник консерваторы сообщили, что выберут преемника Риши Сунака 2 ноября.
К тому времени Сунак, который объявил о своей отставке после разгромного поражения консерваторов на выборах, будет оставаться в роли исполняющего обязанности лидера партии.
Реклама:
В рамках соревнований за лидерство партия определит четырех основных претендентов, которые представят свое видение на партийном съезде.
После того выберут двух основных кандидатов и состоится голосование за нового лидера.
Читайте также: Приговор консерваторам, но не Украине: что изменит историческая победа лейбористов в Британии.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама: