Румунія піднімала  F-16 через російські "Шахеди" над Дунаєм та перевірить, чи падали уламки

В ніч на 24 липня Румунія підняла два винищувачі F-16 у зв’язку з атакою російських безпілотників на українські порти на Дунаї, які від румунської території місцями відділяє лише русло річки.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Міністерство оборони Румунії повідомило, що у зв’язку з черговою російською атакою по цілях на території України посилювали заходи з моніторингу повітряного простору.

"О 2:19 ранку два F-16 Повітряних сил Румунії вилетіли з авіабази у Борче для спостереження за ситуацією у повітряному просторі. Винищувачі повернулися на базу близько 4:20 ранку", - йдеться у заяві.

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У відомстві також оголосили, що відправлять команду в район селища Плауру, що на протилежному боці Дунаю біля Ізмаїла, на пошуки фрагментів збитих безпілотників, які потенційно могли впасти на території Румунії. Пошуки триватимуть протягом дня.

Раніше повідомляли, що для населених пунктів у жудці Тульча, що навпроти Ізмаїла на румунському березі Дунаю, оголошували повітряну тривогу. 10 людей телефонували у службу надзвичайних ситуацій, злякавшись вибухів.

Влада Ізмаїла повідомила, що внаслідок атаки постраждала портова інфраструктура, житловий будинок, 3 людини отримали поранення.

Як відомо, за час повномасштабної війни були випадки падіння уламків дронів на території Румунії, після перших таких інцидентів для селищ над Дунаєм почали оголошувати повітряну тривогу. Окремі представники місцевої влади заявляли, що вважають ці сповіщення непотрібними.

За результатами розслідування у Румунії дійшли висновку, що російські дрони падали на території країни через випадковість.