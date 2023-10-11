Російські дрони падали в Румунії випадково: їх збила українська ППО – міністр

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар у середу оголосив про завершення розслідування випадків падіння безпілотників на румунську територію – як і говорилось раніше, це російські дрони, які збивала протиповітряна оборона України.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24, Тилвар оголосив у середу в парламенті Румунії.

Голова Міноборони Румунії заявив, що слідство завершило технічну експертизу фрагментів безпілотників, "вилучених із двох місць", і передало звіт до генеральної прокуратури відповідно до процедур.

За його словами, інформація у звіті "дозволяє зробити висновок, що безпілотники були уражені засобами протиповітряної оборони України під час атак на порт Ізмаїл і увійшли в неконтрольований курс поблизу цілі, що призвело до випадкового проникнення в національний повітряний простір і падіння поблизу, на румунській території".

"Ми не виявили умислу в жодній із цих ситуацій, територія Румунії не була ціллю, удар мав випадковий характер", – додав Тилвар, підкресливши, що "з об’єктивних причин" – низької висоти, рельєфу місцевості тощо – румунська ППО не могла помітити дрони заздалегідь.

Незабаром після виходу з Чорноморської зернової ініціативи 17 липня Росія почала націлюватися на українські порти та склади вздовж Дунаю. Після час цих атак на території Румунії неодноразово знаходили уламки дронів.

Після третього випадку, коли Румунія повідомила про ідентифікацію фрагментів безпілотників на своїй території, у НАТО заявили, що в Альянсу немає інформації про навмисну атаку Росії.

Через загрози для населення Румунія почала будувати укриття у прикордонних з Україною районах, а мешканці отримали перші сповіщення тривоги під час чергової повітряної атаки РФ на українські порти над Дунаєм.