Мер румунського міста над Дунаєм вважає, що мешканців дарма лякають повітряними тривогами

Мер румунського міста Галац, що розташоване поруч з українським Рені, вважає надмірними заходами сповіщення повітряної тривоги, які почали отримувати мешканці під час російських атак на українські порти на Дунаї.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Мер міста Галац Іонут Пучану заявив, що чекає висновків румунських служб з приводу того, чи остання тривога мала підстави, та заявляє, що вважає надмірними сповіщення, які почали регулярно отримувати місцеві мешканці.

Він сказав, що особисто не розуміє, навіщо розсилати сповіщення тривоги, які серед ночі лякають людей, що це сприймається, "немов країна у стані війни", та куди тоді підвищувати масштаби попереджень, якщо рівень загрози став би серйознішим.

"З усією повагою до армії, але задля ментального здоров’я громадян, зокрема у цьому районі, на мою думку час трохи зменшувати масштаби шоу, яке ми зараз спостерігаємо. А якщо там щось серйозніше, то нехай скажуть нам, щоби ми готувалися", – сказав мер.

Він також заявив, що якщо у повітряний простір країни справді залітають ракети чи ударні безпілотники, то армія має подбати, щоб цього не ставалося.

Нагадаємо, після чергової російської атаки "Шахедами" на українські порти над Дунаєм Румунія заявила про можливе порушення свого повітряного простору в районі міста Галац. Фахівці поки не знайшли ніяких уламків.

Як відомо, після кількох випадків падіння російських дронів РФ на румунську територію Міністерство національної оборони Румунії розширило зону заборони польотів біля кордону з Україною.

Тоді ж почали будувати укриття у прикордонних з Україною районах, а мешканці отримали перші сповіщення тривоги під час чергової повітряної атаки РФ на українські порти над Дунаєм.

Нещодавно уламки ракети знайшли в озері на південному сході Молдови.