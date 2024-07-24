Російський удар по Харкову знищив офіс швейцарської організації

Швейцарський фонд з протимінної діяльності (FSD) повідомив, що його офіс у Харкові був обстріляний під час російської ракетної атаки проти міста вранці 24 липня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві організації.

Фонд заявив, що в результаті удару "зазнали значних пошкоджень" будівля, де він розташовувався, а також деякі транспортні засоби та обладнання.

"З полегшенням підтверджуємо, що ніхто зі співробітників Фонду не загинув і не був поранений", – сказали у FSD, додавши, що вживають негайних заходів для забезпечення безпеки свого персоналу та підтримки всіх постраждалих.

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Фото: FSD

Швейцарський фонд з протимінної діяльності наголосив, що продовжить надавати послуги з гуманітарного розмінування та підтримку народу України.

Російська армія від самого ранку середи обстрілює Харків ракетами. Міська влада повідомляла про щонайменше п’ять влучань і шістьох постраждалих.

Швейцарський фонд з протимінної діяльності (FSD) – неурядова організація зі штаб-квартирою у Женеві, що займається гуманітарним розмінуванням у зонах конфліктів.

Влада Швейцарії з 2022 року регулярно підтримує такі зусилля в Україні, минулого року вона виділила на це понад 103 мільйони євро.