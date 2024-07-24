Российский удар по Харькову уничтожил офис швейцарской организации
Новости — Среда, 24 июля 2024, 16:23 —
Швейцарский фонд по противоминной деятельности (FSD) сообщил, что его офис в Харькове был обстрелян во время российской ракетной атаки на город утром 24 июля.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении организации.
Фонд заявил, что в результате удара "получили значительные повреждения" здание, где он располагался, а также некоторые транспортные средства и оборудование.
"С облегчением подтверждаем, что никто из сотрудников Фонда не погиб и не был ранен", – сказали в FSD, добавив, что принимают немедленные меры для обеспечения безопасности своего персонала и поддержки всех пострадавших.
Швейцарский фонд по противоминной деятельности отметил, что продолжит предоставлять услуги по гуманитарному разминированию и поддержку народа Украины.
Российская армия с самого утра среды обстреливает Харьков ракетами. Городские власти сообщали о по меньшей мере пяти попаданиях и шести пострадавших.
Швейцарский фонд по противоминной деятельности (FSD) – неправительственная организация со штаб-квартирой в Женеве, занимающаяся гуманитарным разминированием в зонах конфликтов.
Власти Швейцарии с 2022 года регулярно поддерживают такие усилия в Украине, в прошлом году они выделили более 103 миллионов евро.