Российский удар по Харькову уничтожил офис швейцарской организации

Швейцарский фонд по противоминной деятельности (FSD) сообщил, что его офис в Харькове был обстрелян во время российской ракетной атаки на город утром 24 июля.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении организации.

Фонд заявил, что в результате удара "получили значительные повреждения" здание, где он располагался, а также некоторые транспортные средства и оборудование.

"С облегчением подтверждаем, что никто из сотрудников Фонда не погиб и не был ранен", – сказали в FSD, добавив, что принимают немедленные меры для обеспечения безопасности своего персонала и поддержки всех пострадавших.

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ФОТО: FSD

Швейцарский фонд по противоминной деятельности отметил, что продолжит предоставлять услуги по гуманитарному разминированию и поддержку народа Украины.

Российская армия с самого утра среды обстреливает Харьков ракетами. Городские власти сообщали о по меньшей мере пяти попаданиях и шести пострадавших.

Швейцарский фонд по противоминной деятельности (FSD) – неправительственная организация со штаб-квартирой в Женеве, занимающаяся гуманитарным разминированием в зонах конфликтов.

Власти Швейцарии с 2022 года регулярно поддерживают такие усилия в Украине, в прошлом году они выделили более 103 миллионов евро.