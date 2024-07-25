Розвідка Британії оцінила наслідки удару України по порому "Славянин" у порту "Кавказ"

Розвідка Великої Британії присвятила огляд українському удару по російському порому "Славянин" в порту "Кавказ".

Огляд опублікований в X (Twitter) британського Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає розвідка, цей удар майже напевно спричинить подальші логістичні проблеми для Росії у постачанні її окупаційних сил на півдні України та регіонального експорту скрапленого природного газу.

В огляді йдеться, що "Славянин" має пропускну спроможність з трьох подібних поромів, що здійснюють транзит через Керченську протоку між Росією та Кримським півостровом.

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Після успішних українських ракетних ударів, які пошкодили два інших судна такого типу 29 травня 2024 року, "Славянин" був знову введений в експлуатацію після зіткнення наприкінці 2023 року. До передислокації "Славянин", найімовірніше, перевозив скраплений газ через Керченський порт для подальшого експорту.

У розвідці наголосили, що виведення таких поромів з експлуатації, навіть тимчасове, з великою ймовірністю призведе до збільшення витрат, а також зменшить гнучкість Росії в транспортуванні палива, боєприпасів і обладнання через Керченську протоку.

"Дуже ймовірно, що тепер Росія буде змушена ризикувати переміщенням паливних потягів через Керченський міст, чого вона намагалася уникати з моменту першої атаки на міст у жовтні 2022 року", – йдеться в огляді.

У вівторок стало відомо, що Військово-Морські сили України разом із іншими підрозділами Сил оборони завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Славянин" в порту "Кавказ".

У попередньому огляді британська розвідка поділилася своїми висновками щодо наслідків українського удару по російському складу боєприпасів у Воронезькій області 7 липня.

Перед цим розвідка розповідала про розгорнуті в Україні сили Росгвардії та їхні головні задачі.