Розвідка Британії розповіла про розгорнуті в Україні сили Росгвардії та їхні головні задачі

Розвідувальна спільнота Великої Британії зазначає, що наразі на території України розгорнуто понад 30 000 військовослужбовців Росгвардії – військового формування РФ, прямо підпорядковане президенту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 22 липня.

Більшість особового складу Росгвардії майже напевно виконує завдання з охорони тилових районів, і лише кілька підрозділів беруть участь у бойових діях на передовій, зазначили у відомстві.

Головна бойова одиниця Росгвардії, 116 бригада спеціального призначення, найімовірніше, складається з трьох полків, які мають на озброєнні танки, бойові машини піхоти та артилерію.

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З початку 2024 року Росгвардія майже напевно намагалася збільшити свої сили за рахунок поглинання російських нерегулярних формувань.

У травні 2024 року Росгвардія успішно інтегрувала до своїх лав батальйон "Восток" з так званої "ДНР".

Цілком ймовірно, що очікувана угода про підпорядкування сил Групи Вагнера 1-му добровольчому корпусу Росгвардії зірвалася в березні 2024 року, додали у розвідці.

В одному з останніх оглядів британська розвідка відзначала, що основні наступальні зусилля Росії на лінії фронту в Україні зосереджені на Авдіївському напрямку.

Також британська розвідка розповідала, як РФ намагається запобігти втечі потенційних призовників.