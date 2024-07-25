Міністр фінансів Норвегії закликав до глобального податку для техногігантів

Міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсволд Ведум вважає, що технологічні гіганти повинні сплачувати глобальний податок за використання персональних даних людей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

За його словами, для того, щоб такий податок запрацював, необхідна міжнародна співпраця, оскільки цифровий світ є глобальним.

"Ми повинні знайти справедливий спосіб розподілити фінансову вигоду від використання наших даних на користь тих, хто фактично генерує цей ресурс", – сказав Ведум у своєму виступі на заході, пов'язаному із зустріччю представників країн G20 у Бразилії.

Реклама:

Низка країн, зокрема в Європі, вже запровадили або планують запровадити подібні податки на цифрові послуги.

Хоча по-справжньому глобальних податків не існує, близько 140 країн раніше погодилися на мінімальну ставку корпоративного податку в розмірі 15%.

Нещодавно Суд ЄС відхилив позов компанії Bytedance, якій належить застосунок TikTok, проти рішення Єврокомісії визнати його платформою з особливим впливом за Законом про цифрові ринки.

На початку липня Єврокомісія звинуватила Meta у порушенні правил Закону про цифрові ринки через її рекламну модель "плати або погоджуйся", що загрожує багатомільярдним штрафом.

Раніше регулятори ЄС стверджували, що Apple не дотримується закону, не дозволяючи розробникам додатків вільно спрямовувати клієнтів до альтернативних способів здійснення покупок.

Попередні розслідування у ЄС також ведуться проти Alphabet (материнська компанія Google), Amazon, ByteDance (власник TikTok) та Microsoft.