Министр финансов Норвегии призвал к глобальному налогу для техногигантов

Министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум считает, что технологические гиганты должны платить глобальный налог за использование персональных данных людей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, для того чтобы такой налог заработал, необходимо международное сотрудничество, поскольку цифровой мир является глобальным.

"Мы должны найти справедливый способ распределить финансовую выгоду от использования наших данных в пользу тех, кто фактически генерирует этот ресурс", – сказал Ведум в своем выступлении на мероприятии, связанном со встречей представителей стран G20 в Бразилии.

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Ряд стран, в частности в Европе, уже ввели или планируют ввести подобные налоги на цифровые услуги.

Хотя по-настоящему глобальных налогов не существует, около 140 стран ранее согласились на минимальную ставку корпоративного налога в размере 15%.

Недавно Суд ЕС отклонил иск компании Bytedance, которой принадлежит приложение TikTok, против решения Еврокомиссии признать его платформой с особым влиянием по Закону о цифровых рынках.

В начале июля Еврокомиссия обвинила Meta в нарушении правил Закона о цифровых рынках из-за ее рекламной модели "плати или соглашайся", что грозит многомиллиардным штрафом.

Ранее регуляторы ЕС утверждали, что Apple не соблюдает закон, не позволяя разработчикам приложений свободно направлять клиентов к альтернативным способам совершения покупок.

Предварительные расследования в ЕС также ведутся против Alphabet (материнская компания Google), Amazon, ByteDance (владелец TikTok) и Microsoft.