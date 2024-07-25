Прокуратура Сербії шукає людину, яка погрожувала Вучичу розправою у соцмережах

Головний прокурор Вищої прокуратури Сербії Ненад Стефанович розпорядився встановити особу людини, яка погрожувала президенту Александару Вучичу вбивством в соцмережі X (Twitter), і притягнути її до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться в заяві прокуратури від 25 липня, яку цитує "Європейська правда".

Стефанович заявив, що відділ по боротьбі з високотехнологічними злочинами Вищої прокуратури в Белграді направив запит у поліцію для збору інформації про погрози.

Прокуратура уточнює, що в X (Twitter) опублікували фото Вучича з зашморгом на шиї з повідомленням про те, що "тільки прямий народний суд врятує Сербію".

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Керівник сербської прокуратури заявив, що "стурбований погрозою на адресу президента Сербії", і додав, що кампанія проти Вучича в соцмережах ведеться "вже кілька місяців" (він не уточнив, що має на увазі).

Провладні сербські ЗМІ також повідомляли, як минулого тижня на адресу сербського президента надіслали листа з погрозами, підписаного "хрестоносцями Павелича, усташськими партизанами" й відправленого з німецького Ганновера.

Разом із листом прийшла фотографія, на якій зображені Адольф Гітлер, Анте Павелич (лідер хорватських усташів – пронацистського угруповання, яке діяло в Хорватії в роки Другої світової війни) та Герман Герінг.

У травні в Сербії оголосили про взяття під варту особи, яка могла становити загрозу для безпеки президента Александара Вучича.