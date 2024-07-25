Прокуратура Сербии ищет человека, который угрожал Вучичу расправой в соцсетях

Главный прокурор Высшей прокуратуры Сербии Ненад Стефанович распорядился установить личность человека, который угрожал президенту Александару Вучичу убийством в соцсети X (Twitter), и привлечь его к уголовной ответственности.

Об этом говорится в заявлении прокуратуры от 25 июля, которое цитирует "Европейская правда".

Стефанович заявил, что отдел по борьбе с высокотехнологичными преступлениями Высшей прокуратуры в Белграде направил запрос в полицию для сбора информации об угрозах.

Прокуратура уточняет, что в X (Twitter) опубликовали фото Вучича с петлей на шее с сообщением о том, что "только прямой народный суд спасет Сербию".

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Руководитель сербской прокуратуры заявил, что "обеспокоен угрозой в адрес президента Сербии", и добавил, что кампания против Вучича в соцсетях ведется "уже несколько месяцев" (он не уточнил, что имеет в виду).

Провластные сербские СМИ также сообщали, как на прошлой неделе в адрес сербского президента прислали письмо с угрозами, подписанное "крестоносцами Павелича, усташскими партизанами" и отправленное из немецкого Ганновера.

Вместе с письмом пришла фотография, на которой изображены Адольф Гитлер, Анте Павелич (лидер хорватских усташей – пронацистской группировки, действовавшей в Хорватии в годы Второй мировой войны) и Герман Геринг.

В мае в Сербии объявили о взятии под стражу лица, которое могло представлять угрозу для безопасности президента Александара Вучича.