ЗМІ: ЄС накладе великий штраф на Meta через порушення правил конкуренції

Європейська комісія може в найближчі місяці оголосити про накладання штрафу на компанію Meta, якій зокрема належать соцмережі Facebook та Instagram, через порушення правил конкуренції в її сервісі оголошень Marketplace.

Про це від джерел дізналось агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією Reuters, антимонопольне розслідування ЄС, яке почалось понад півтора року тому, виявило порушення правил конкуренції через прив’язку сервісу Facebook Marketplace до однойменної соцмережі.

ЄС стверджує, що це забезпечило сервісу несправедливу ринкову перевагу. Крім того, Meta зловживала своїм становищем, в односторонньому порядку нав'язуючи несправедливі умови торгівлі сервісам-конкурентам, які розміщують рекламу у Facebook та Instagram.

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Єврокомісія, як очікується, ухвалить своє рішення у вересні або жовтні – до того, як глава антимонопольного відомства ЄС Маргрете Вестагер піде у відставку. Водночас, за словами співрозмовників Reuters, терміни все ще можуть бути змінені.

Як пише агентство, Meta може отримати штраф у розмірі до 13,4 мільярдів доларів, або 10% від її глобального доходу у 2023 році. Водночас штрафи ЄС зазвичай набагато нижчі за цю межу.

Речник Meta Метт Поллард у коментарі Reuters заявив, що претензії Європейської комісії "не мають під собою жодних підстав", і компанія продовжує "конструктивно співпрацювати" з регуляторами ЄС.

Додатково цього місяця Єврокомісія звинуватила Meta у недотриманні правил регулювання технологічних платформ у ЄС через нещодавно запроваджену рекламну модель "плати або погоджуйся".