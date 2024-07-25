СМИ: ЕС наложит крупный штраф на Meta из-за нарушения правил конкуренции

Европейская комиссия может в ближайшие месяцы объявить о наложении штрафа на компанию Meta, которой в частности принадлежат соцсети Facebook и Instagram, из-за нарушения правил конкуренции в ее сервисе объявлений Marketplace.

Об этом от источников узнало агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

По информации Reuters, антимонопольное расследование ЕС, которое началось более полутора лет назад, выявило нарушение правил конкуренции из-за привязки сервиса Facebook Marketplace к одноименной соцсети.

ЕС утверждает, что это обеспечило сервису несправедливое рыночное преимущество. Кроме того, Meta злоупотребляла своим положением, в одностороннем порядке навязывая несправедливые условия торговли сервисам-конкурентам, которые размещают рекламу в Facebook и Instagram.

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Еврокомиссия, как ожидается, примет свое решение в сентябре или октябре – до того, как глава антимонопольного ведомства ЕС Маргрете Вестагер уйдет в отставку. В то же время, по словам собеседников Reuters, сроки все еще могут быть изменены.

Как пишет агентство, Meta может получить штраф в размере до 13,4 миллиардов долларов, или 10% от ее глобального дохода в 2023 году. В то же время штрафы ЕС обычно намного ниже этого предела.

Представитель Meta Мэтт Поллард в комментарии Reuters заявил, что претензии Европейской комиссии "не имеют под собой никаких оснований", и компания продолжает "конструктивно сотрудничать" с регуляторами ЕС.

Дополнительно в этом месяце Еврокомиссия обвинила Meta в несоблюдении правил регулирования технологических платформ в ЕС из-за недавно введенной рекламной модели "плати или соглашайся".