Інциденти на французькій залізниці: зірвані плани 800 тисяч пасажирів, в уряді підозрюють диверсію

Диверсії на французькій залізниці у ніч перед відкриттям Олімпіади можуть зірвати плани до 800 тисяч пасажирів, в уряді вважають, що йдеться про цілеспрямовані дії.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Міністр транспорту Патріс Вергріт заявив, що "усі наявні факти вказують на умисні дії".

"Це ті самі години, знайдені авто і особи, які втекли – зокрема на південному сході, запалювальні речовини, виявлені на місці", – заявив він.

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Міністр продовжив, що розслідування триває, проте "усе вказує на те, що це зловмисні підпали".

Очільниця столичного регіону Валері Пекресс засудила інциденти, назвавши їх "масовою скоординованою атакою", та похвалила співробітників залізниці, які не дали зловмисникам довести задум до кінця на південно-східній лінії.

Вона сказала, що лише у п’ятницю постраждають плани 250 тисяч мандрівників. Влада і транспортні компанії готують альтернативні маршрути та способи доїзду, а мандрівників, які мають квитки на потяги, закликають не їхати на вокзал.

Директор оператора залізниці SNCF Жан-П’єр Фаранду заявив, що компанія задіє усі свої можливості для того, щоб якнайшвидше подолати проблему. За його словами, постраждають плани 800 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, вранці 26 липня сотні пасажирів у Парижі з’ясували, що їхні експреси не можуть відправитися. Згодом оператор залізниці SNCF заявив, що вночі на мережі залізниці скоїли низку умисних пошкоджень у різних місцях; інциденти припали на перший день Олімпійських ігор.

Пошкоджень зазнали три швидкісних гілки – від Парижа у напрямку Атлантичного океану, а також північна та східна.

Раніше цього тижня неофіційно стало відомо про затримання у Парижі вихідця з Росії, який міг готувати неприємності під час Олімпіади.