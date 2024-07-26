Инциденты на железной дороге Франции: сорваны планы 800 тысяч пассажиров, власти подозревают диверсию

Диверсии на французской железной дороге в ночь перед открытием Олимпиады могут сорвать планы до 800 тысяч пассажиров, в правительстве считают, что речь идет о целенаправленных действиях.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Министр транспорта Патрис Вергрит заявил, что "все имеющиеся факты указывают на умышленные действия".

"Это те же часы, найденные авто и лица, которые сбежали – в частности на юго-востоке, воспламеняющиеся вещества, обнаруженные на месте", – заявил он.

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Министр продолжил, что расследование продолжается, однако "все указывает на то, что это злонамеренные поджоги".

Глава столичного региона Валери Пекресс осудила инциденты, назвав их "массовой скоординированной атакой", и похвалила сотрудников железной дороги, которые не дали злоумышленникам довести замысел до конца на юго-восточной линии.

Она сказала, что только в пятницу пострадают планы 250 тысяч путешественников. Власти и транспортные компании готовят альтернативные маршруты и способы проезда, а путешественников с билетами на поезда призывают не ехать на вокзал.

Директор оператора железной дороги SNCF Жан-Пьер Фаранду заявил, что компания задействует все свои возможности для того, чтобы как можно быстрее преодолеть проблему. По его словам, пострадают планы 800 тысяч пассажиров.

Напомним, утром 26 июля сотни пассажиров в Париже выяснили, что их экспрессы не могут отправиться. Впоследствии оператор железной дороги SNCF заявил, что ночью на сети железной дороги совершили ряд умышленных повреждений в разных местах; инциденты пришлись на первый день Олимпийских игр.

Повреждения получили три скоростных ветки – от Парижа в направлении Атлантического океана, а также северная и восточная.

Ранее на этой неделе неофициально стало известно о задержании в Париже выходца из России, который мог готовить неприятности во время Олимпиады.