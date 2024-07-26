Російське судно сунулось у територіальні води Фінляндії
Новини — П'ятниця, 26 липня 2024, 16:50 —
Фінська Прикордонна служба розслідує несанкціонований захід російського судна в територіальні води Фінляндії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство оборони Фінляндії.
Відомство повідомило, що підозрює російське судно в територіальному порушенні морської акваторії Фінляндії у східній частині Фінської затоки в другій половині дня у п’ятницю, 26 липня.
"Прикордонна служба розслідує цей інцидент і надасть подальшу інформацію в міру просування розслідування", – додали у фінському Міноборони.
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Там нагадали, що останнього разу територіальне порушення зафіксували 10 червня, коли чотири російські літаки увійшли в повітряний простір Фінляндії.
Розслідування інциденту припинили через два тижні через відсутність складу злочину.
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