Російське судно сунулось у територіальні води Фінляндії

Фінська Прикордонна служба розслідує несанкціонований захід російського судна в територіальні води Фінляндії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

Відомство повідомило, що підозрює російське судно в територіальному порушенні морської акваторії Фінляндії у східній частині Фінської затоки в другій половині дня у п’ятницю, 26 липня.

"Прикордонна служба розслідує цей інцидент і надасть подальшу інформацію в міру просування розслідування", – додали у фінському Міноборони.

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Там нагадали, що останнього разу територіальне порушення зафіксували 10 червня, коли чотири російські літаки увійшли в повітряний простір Фінляндії.

Розслідування інциденту припинили через два тижні через відсутність складу злочину.