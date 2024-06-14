Фінляндія заявила, що днями її повітряний простір порушили 4 військові літаки РФ

Фінська влада заявила, що в порушенні її повітряного простору в понеділок брали участь не один, а чотири російські військові літаки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

За словами прикордонної служби, чотири літаки, зокрема два бомбардувальники й два винищувачі, порушили повітряний простір Фінляндії в східній частині Фінської затоки, зайшовши на 2,5 кілометра вглиб її території.

У відомстві зазначили, що продовжують розслідувати інцидент.

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Згідно з даними прикордонників, погодні умови для польотів були хорошими, тож це не повинно було вплинути на вибір маршруту російських літаків.

Нагадаємо, у понеділок Фінляндія заявила, що у понеділок російський військовий літак порушив її повітряний простір – це стало першим подібним випадком з моменту вступу країни до НАТО минулого року.

Останній такий інцидент стався в серпні 2022 року, коли два російські винищувачі влетіли у повітряний простір Фінляндії.

Фінляндія охороняє понад 1300 кілометрів кордону з РФ – ділянка, яка зараз становить близько половини східного флангу НАТО.

Раніше повідомляли, що кількість вильотів винищувачів НАТО на перехоплення російських літаків, що наближаються до повітряного простору Альянсу над регіоном Балтійського моря, зросла на 20-25% у першому кварталі 2024 року.

Перед цим польські винищувачі піднімались у повітря для перехоплення російського літака над Балтійським морем.

А німецькі винищувачі Eurofighter, які дислокуються на авіабазі Лааге, 26 квітня піднімались у повітря для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20 над Балтійським морем.