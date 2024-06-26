У Фінляндії припинили розслідувати порушення повітряного простору літаком РФ

Фінська прокуратура вирішила припинити попереднє розслідування у справі про порушення кордону російським літаком.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle з посиланням на Прикордонну службу Фінляндії.

Міністерство оборони повідомило, що 10 червня запідозрило, що російський військовий літак вчинив територіальне порушення у східній частині Фінської затоки.

Під час розслідування було встановлено, що чотири російські літаки порушили повітряний простір Фінляндії в районі островів Ловііса і Порвоо. Найглибше територіальне порушення сягало глибини близько 2,5 кілометра у повітряному просторі Фінляндії. Територіальне порушення тривало близько чотирьох хвилин.

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Рішення про припинення попереднього розслідування ухвалили на підставі пропозиції Прикордонної служби. Згідно з повідомленням, звинувачення не можуть бути висунуті за відсутності доказів скоєння злочину.

Літаки військово-повітряних сил Фінляндії візуально ідентифікували російський літак.

Раніше повідомляли, що кількість вильотів винищувачів НАТО на перехоплення російських літаків, що наближаються до повітряного простору Альянсу над регіоном Балтійського моря, зросла на 20-25% у першому кварталі 2024 року.