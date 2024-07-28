Розвідка Британії розповіла про хвилю чисток у російській "оборонці"

Протягом останнього тижня у Росії повідомили про дві корупційні справи, пов’язані з представниками оборонного сектора, які, ймовірно, не мають політичного захисту.

Таке констатує розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії в огляді в неділю, 28 липня, повідомляє "Європейська правда".

Як ідеться в огляді, цього тижня стало відомо про арешт керівника російської "Військово-будівельної компанії" Міністерства оборони Росії Андрея Бєлкова за звинуваченням у корупції.

Створену у 2019 році компанію колишній міністр оборони РФ Сергєй Шойгу хвалив за "особливий режим внутрішнього та зовнішнього аудиту", нагадує британська розвідка. Водночас, імовірно, компанію насправді використовували корумповані російські посадовці для збагачення.

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Крім того, 23 липня 2024 року суд у Ростові-на-Дону засудив ексдиректора заводу тактичних ракет "Звезда-Стрела" до тюремного ув'язнення за розкрадання та завищення цін.

"Корупція є вкоріненою в російській оборонній промисловості. У 2007 році аудит за дорученням тодішнього міністра оборони Сергія Іванова виявив, що 70% бюджетних коштів Міністерства оборони використовувалися не за призначенням", – зазначає британська розвідка.

Вона підсумовує, що Кремль почасти мириться з корупцією, та з початком повномасштабної війни проти України "репресії проти тих, хто не має достатнього політичного захисту, посилились".

У попередньому огляді розвідка Великої Британії аналізувала інформацію про скасування одного з найважливіших елементів святкування дня Військово-морського флоту РФ.