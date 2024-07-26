Розвідка Британії розповіла, про що свідчить скасування основної частини святкування дня ВМФ РФ

Розвідувальна спільнота Великої Британії проаналізувала інформацію про скасування одного з найважливіших елементів святкування дня Військово-морського флоту РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британського Міноборони за 26 липня.

Британське відомство називає день ВМФ РФ "щорічною демонстрацією російської морської потужності".

У розвідці нагадують, що головна подія цього свята відбувається в Санкт-Петербурзі вздовж річки Нева до військово-морської бази Кронштадт.

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Цього року, однак, повідомляється, що кронштадтський елемент параду, який мав відбутися 28 липня, був скасований з міркувань безпеки, додали у відомстві.

"Це не перший випадок скасування заходів з моменту вторгнення Росії в Україну. Однак це найгучніша подія, яку було скасовано, і вона підкреслює зростання тенденції того, що Росія не в змозі гарантувати захист своїх військ", – йдеться в огляді.

Попередній огляд британська розвідка присвятила українському удару по російському порому "Славянин" в порту "Кавказ".

Також британська розвідка поділилася своїми висновками щодо наслідків українського удару по російському складу боєприпасів у Воронезькій області 7 липня.