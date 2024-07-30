В Британії пожиттєво засудили відомого ісламістського проповідника

Британський радикальний ісламістський проповідник Анджем Чударі, послідовники якого пов'язані з численними змовами по всьому світу, у вівторок був засуджений до довічного ув'язнення за керівництво терористичною організацією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

57-річний Чударі був засуджений за керівництво "Аль-Мухаджирун", яка була заборонена як терористична організація понад десять років тому, і заохочення інших до підтримки забороненого угруповання.

"Такі організації, як ваша, нормалізують насильство на підтримку ідеологічних цілей", – сказав суддя Марк Уолл у лондонському Королівському суді Вулвіча.

Реклама:

"Їхнє існування надає людям, які є їхніми членами, сміливості здійснювати вчинки, на які в іншому випадку вони б не зважилися. Вони вбивають клинці між людьми, які в іншому випадку могли б жити разом у мирному співіснуванні", – додав він.

Суддя Уолл призначив Чударі довічне ув'язнення з мінімальним терміном у 28 років, перш ніж він зможе отримати право на умовно-дострокове звільнення.

Колись найвідоміший ісламістський проповідник Британії, Чударі привернув увагу тим, що вихваляв людей, відповідальних за напади на США 11 вересня 2001 року, і заявляв, що хоче перетворити Букінгемський палац на мечеть.

Раніше він був ув'язнений у Британії в 2016 році за заохочення підтримки "Ісламської держави", після чого вийшов на свободу у 2018 році, відбувши половину свого п'яти з половиною років ув'язнення.

Чударі постав перед судом разом з 29-річним громадянином Канади Халедом Хусейном, який був заарештований того ж дня, що й Чударі, у 2023 році, коли прибув рейсом в аеропорт Хітроу.

Хусейна визнали винним у членстві в забороненій організації і засудили до п'яти років ув'язнення.