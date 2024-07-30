В Британии пожизненно осудили известного исламистского проповедника

Британский радикальный исламистский проповедник Анджем Чудари, последователи которого связаны с многочисленными заговорами по всему миру, во вторник был приговорен к пожизненному заключению за руководство террористической организацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

57-летний Чудари был осужден за руководство "Аль-Мухаджирун", которая была запрещена как террористическая организация более десяти лет назад, и поощрение других к поддержке запрещенной группировки.

"Такие организации, как ваша, нормализуют насилие в поддержку идеологических целей", – сказал судья Марк Уолл в лондонском Королевском суде Вулвича.

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"Их существование придает людям, которые являются их членами, смелости совершать поступки, на которые в противном случае они бы не решились. Они вбивают клинья между людьми, которые в противном случае могли бы жить вместе в мирном сосуществовании", – добавил он.

Судья Уолл назначил Чудари пожизненное заключение с минимальным сроком в 28 лет, прежде чем он сможет получить право на условно-досрочное освобождение.

Некогда самый известный исламистский проповедник Британии, Чудари привлек внимание тем, что восхвалял людей, ответственных за нападения на США 11 сентября 2001 года, и заявлял, что хочет превратить Букингемский дворец в мечеть.

Ранее он был заключен в Британии в 2016 году за поощрение поддержки "Исламского государства", после чего вышел на свободу в 2018 году, отбыв половину своего пяти с половиной лет заключения.

Чудари предстал перед судом вместе с 29-летним гражданином Канады Халедом Хусейном, который был арестован в тот же день, что и Чудари, в 2023 году, когда прибыл рейсом в аэропорт Хитроу.

Хусейна признали виновным в членстве в запрещенной организации и приговорили к пяти годам заключения.