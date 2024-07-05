Яку небезпеку для України показали вибори у Британії

На парламентських виборах у Британії перемогла Лейбористська партія, а консерватори здобули найгірший результат у своїй історії.

І якщо загроза втрати більшості через перемогу лейбористів була очікуваною, атака на консерваторів з другого боку принесла неприємний сюрприз.

Євроскептична, популістська, антиукраїнська, обтяжена скандалами Reform UK на чолі з Найджелом Фараджем уперше отримує парламентське представництво. І це може суттєво змінити Консервативну партію – далеко не в позитивний для України бік, йдеться в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Вирок консерваторам, але не Україні: що змінить історична перемога лейбористів у Британії. Далі – стислий її виклад.

Чотирнадцять років перебування консерваторів при владі не могли не призвести до втоми від них. Тим паче, що на ці роки припали досить неоднозначні події.

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Словом, британська політика чекала на перезавантаження.

Після підрахунку голосів у 644 округах Лейбористська партія отримує 409 мандатів – майже так само, як прогнозували екзитполи (410).

Це майже стільки, скільки отримали лейбористи на чолі з Тоні Блером у рекордному для них 1997 році – 418 мандатів.

Консервативна партія, яка нині має лише 120 місць (у порівнянні з 366 п’ятьма роками раніше), суттєво впала в загальнонаціональному рейтингу – з 43,7% до 23,8%. Іншими словами, від неї відвернувся десь кожен п’ятий британець, який брав участь у виборах.

Куди перейшла левова частка голосів торі, побачити неважко.

На третьому місці в загальнонаціональному рейтингу розташувалась крайня права та євроскептична Reform UK із 14,3% – зростання на 12,4 (!) відсоткових пункту. А втім, через мажоритарну систему партії Фараджа це принесло лише чотири місця – хоча екзитполи малювали до 13. Сам Фарадж, до слова, з восьмої спроби таки потрапив до Палати громад.

Високий рівень підтримки Reform UK (хоч, знову-таки, прогнози були гіршими) – це тривожний сигнал для консерваторів.

Провал на виборах означає для Консервативної партії не лише зміну лідера, але й пошук нової ідентичності.

І не виключено, що в результаті партія спробує зайти на електоральне поле Reform UK, а отже – взяти на озброєння радикальнішу, більш праву риторику.

У цьому контексті часто фігурує ім’я Суелли Браверман – колишньої міністерки внутрішніх справ Британії, яка переобралась до парламенту. Браверман, приміром, підтримує вихід Британії з Ради Європи, бо стандарти останньої не дозволяють депортувати мігрантів, як заманеться.

І якщо торі справді "з’їдуть" управо, чи є гарантія, що вони слідом за Найджелом Фараджем не почнуть повторювати, скажімо так, неоднозначні заяви про "захоплення" Путіним чи те, як Захід "винен" у російсько-українській війні?

Нині ця можливість, на щастя, виключена: у британському суспільстві підтримка України беззаперечна та абсолютна, а прославляння господаря Кремля стає предметом кпинів.

З іншого ж боку, порядок денний британських ультраправих більше звернений на внутрішню політику – а втрата для України надійного політичного союзника в Палаті громад точно небажана.

Перше засідання нової Палати громад має пройти 9 липня, а 17 липня відбудеться так звана "королівська промова", під час якої британський монарх оголосить програму лейбористів. Саме тоді ми зможемо дізнатися більше конкретики про дії уряду Стармера, зокрема й стосовно України.

А втім, уже зараз можна говорити, що неприємних сюрпризів для України оминути вдалося.

Певна річ, варто враховувати й ризики.

По-перше, Лейбористська партія не зможе ігнорувати внутрішні проблеми, насамперед економічну ситуацію та сплеск нелегальної міграції.

По-друге, присутність Reform UK у британському парламенті, хай і мінімальна, – це неприємний сигнал.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Вирок консерваторам, але не Україні: що змінить історична перемога лейбористів у Британії.