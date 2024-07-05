Какую опасность для Украины показали выборы в Британии

На парламентских выборах в Британии победила Лейбористская партия, а консерваторы получили худший результат в своей истории.

И если угроза потери большинства из-за победы лейбористов была ожидаемой, атака на консерваторов с другой стороны принесла неприятный сюрприз.

Евроскептическая, популистская, антиукраинская, обремененная скандалами Reform UK во главе с Найджелом Фараджем впервые получает парламентское представительство. И это может существенно изменить Консервативную партию – далеко не в положительную для Украины сторону, идет речь в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Приговор консерваторам, но не Украине: что изменит историческая победа лейбористов в Британии. Далее – краткое ее изложение.

Четырнадцать лет пребывания консерваторов у власти не могли не привести к усталости от них. Тем более, что на эти годы пришлись довольно неоднозначные события.

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Словом, британская политика ждала перезагрузки.

После подсчета голосов в 644 округах Лейбористская партия получает 409 мандатов – почти так же, как прогнозировали экзит-полы (410).

Это почти столько, сколько получили лейбористы во главе с Тони Блэром в рекордном для них 1997 году – 418 мандатов.

Консервативная партия, которая сейчас имеет лишь 120 мест (по сравнению с 366 пятью годами ранее), существенно упала в общенациональном рейтинге – с 43,7% до 23,8%. Иными словами, от нее отвернулся где-то каждый пятый британец, участвовавший в выборах.

Куда перешла львиная доля голосов тори, увидеть нетрудно.

На третьем месте в общенациональном рейтинге расположилась крайне правая и евроскептическая Reform UK с 14,3% – рост на 12,4 (!) процентных пункта. Впрочем, из-за мажоритарной системы партии Фараджа это принесло лишь четыре места – хотя экзитполы рисовали до 13. Сам Фарадж, к слову, с восьмой попытки таки попал в Палату общин.

Высокий уровень поддержки Reform UK (хотя, опять-таки, прогнозы были хуже) – это тревожный сигнал для консерваторов.

Провал на выборах означает для Консервативной партии не только смену лидера, но и поиск новой идентичности.

И не исключено, что в результате партия попытается зайти на электоральное поле Reform UK, а значит – взять на вооружение более радикальную, более правую риторику.

В этом контексте часто фигурирует имя Суэллы Браверман – бывшего министра внутренних дел Британии, которая переизбралась в парламент. Браверман, например, поддерживает выход Британии из Совета Европы, потому что стандарты последнего не позволяют депортировать мигрантов, как заблагорассудится.

И если тори действительно "съедут" вправо, есть ли гарантия, что они вслед за Найджелом Фараджем не начнут повторять, скажем так, неоднозначные заявления о "восторге" Путиным или то, как Запад "виноват" в российско-украинской войне?

Сейчас эта возможность, к счастью, исключена: в британском обществе поддержка Украины беспрекословна и абсолютна, а прославление хозяина Кремля становится предметом насмешек.

С другой же стороны, повестка дня британских ультраправых больше обращена на внутреннюю политику – а потеря для Украины надежного политического союзника в Палате общин точно нежелательна.

Первое заседание новой Палаты общин должно пройти 9 июля, а 17 июля состоится так называемая "королевская речь", во время которой британский монарх объявит программу лейбористов. Именно тогда мы сможем узнать больше конкретики о действиях правительства Стармера, в том числе и в отношении Украины.

Впрочем, уже сейчас можно говорить, что неприятных сюрпризов для Украины избежать удалось.

Конечно, следует учитывать и риски.

Во-первых, Лейбористская партия не сможет игнорировать внутренние проблемы, прежде всего экономическую ситуацию и всплеск нелегальной миграции.

Во-вторых, присутствие Reform UK в британском парламенте, пусть и минимальное, – это неприятный сигнал.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Приговор консерваторам, но не Украине: что изменит историческая победа лейбористов в Британии.