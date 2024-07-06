Румунія піднімала в небо F-16 через атаку РФ на південь України
Румунія повідомила про активізацію своєї авіації на тлі російської атаки безпілотників на об’єкти на півдні України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Румунії.
У відомстві зазначили, що вранці 6 липня виявили, що російські дрони прямують в бік української території поблизу румунського кордону.
Міністерство національної оборони підняло по тривозі сили Служби повітряної поліції.
Крім того, два літаки F-16 ВПС Румунії піднялися в повітря з 86-ї авіабази Борча для моніторингу повітряної обстановки.
Також близько 7:30 ранку румунське Міноборони видано наказ про проведення обстеження території для виявлення можливих уламків дронів.
У відомстві запевнили, що нічого підозрілого не виявили.
Увечері 5 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих безпілотників, якими Росія атакує Україну. Зокрема, російські дрони виявили на території Одеської області.
За даними Повітряних сил, сили ППО збили 24 безпілотники з 27.