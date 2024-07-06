Румунія піднімала в небо F-16 через атаку РФ на південь України

Румунія повідомила про активізацію своєї авіації на тлі російської атаки безпілотників на об’єкти на півдні України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Румунії.

У відомстві зазначили, що вранці 6 липня виявили, що російські дрони прямують в бік української території поблизу румунського кордону.

Міністерство національної оборони підняло по тривозі сили Служби повітряної поліції.

Реклама:

Крім того, два літаки F-16 ВПС Румунії піднялися в повітря з 86-ї авіабази Борча для моніторингу повітряної обстановки.

Також близько 7:30 ранку румунське Міноборони видано наказ про проведення обстеження території для виявлення можливих уламків дронів.

У відомстві запевнили, що нічого підозрілого не виявили.

Увечері 5 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих безпілотників, якими Росія атакує Україну. Зокрема, російські дрони виявили на території Одеської області.

За даними Повітряних сил, сили ППО збили 24 безпілотники з 27.